Тарасова отреагировала на возможный допуск белорусских фигуристов

«Рада, что нашлись люди, которые защищают интересы белорусских спортсменов. О том, что это может быть хорошим знаком для нас, я даже не думаю. В таких ситуациях предпочитаю подождать. Будет потепление — спасибо, не будет — до свидания. Не надо людей заранее обнадеживать», — сказала Тарасова.