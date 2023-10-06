Тарасова отреагировала на возможный допуск белорусских фигуристов

Тарасова: рада, что нашлись люди, защищающие интересы белорусских фигуристов
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии РИА Новости поделилась мнением о возможном допуске белорусских фигуристов до международных соревнований.
«Рада, что нашлись люди, которые защищают интересы белорусских спортсменов. О том, что это может быть хорошим знаком для нас, я даже не думаю. В таких ситуациях предпочитаю подождать. Будет потепление — спасибо, не будет — до свидания. Не надо людей заранее обнадеживать», — сказала Тарасова.
Совет Международного союза конькобежцев пройдет 6-8 октября в швейцарской Лозанне. На нем рассмотрят вопрос о возвращении спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям после соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).
Под эгидой ISU проходят соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.