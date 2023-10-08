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Тарасова назвала лучшую фигуристку России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала лучшую фигуристку России. Ее слова приводит «Советский спорт».

Тарасова назвала лучшую фигуристку России
© РИА Новости

Тарасова заявила, что лучшей российской фигуристкой на данный момент является Камила Валиева.

«Аделия Петросян может составить ей конкуренцию. У Аделии очень сложная, техничная, очень хорошая программа, с двумя четверными прыжками», — добавила специалист.

17-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы среди взрослых. На Олимпийских играх-2022 в Пекине фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир, однако церемония награждения победителей и призеров не была проведена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе Валиевой от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Слушания по делу Валиевой начались 26 сентября, однако Спортивный арбитражный суд отложил их до ноября. В заседаниях принимали участие четыре стороны — Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и сама фигуристка.