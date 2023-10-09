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«Не ожидал никакого прогресса». Жулин – о том, что ISU игнорирует вопрос допуска россиян

Двукратный призёр Олимпийских игр и чемпион мира в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин оценил тот факт, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) не рассматривал вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям на прошедшем ранее заседании в Лозанне (Швейцария).

«Не ожидал никакого прогресса». Жулин – о том, что ISU игнорирует вопрос допуска россиян
© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Не ожидал ничего хорошего, никакого прогресса. Даже не думал, что возможно какое-либо обсуждение данного вопроса», — приводит слова Жулина Legalbet.ru.

Напомним, в начале марта 2022 года ISU отстранил россиян от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сегодня, 9 октября стало известно, что российские фигуристы официально пропустят и грядущий международный сезон.

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