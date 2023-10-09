«Не ожидал никакого прогресса». Жулин – о том, что ISU игнорирует вопрос допуска россиян

Двукратный призёр Олимпийских игр и чемпион мира в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин оценил тот факт, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) не рассматривал вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям на прошедшем ранее заседании в Лозанне (Швейцария).