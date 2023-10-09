Коган: фигурное катание очень многое теряет без российских фигуристов

"По факту - они продлили действие нашего отстранения, по сути - ничего не изменилось. Мы как готовились, так и будем готовиться и развивать фигурное катание. Жаль, наш вид спорта без российских фигуристов теряет очень многое", - сказал Коган.

Совет ISU прошел с 6 по 8 октября в Лозанне, изначально в повестку был включен вопрос допуска российских спортсменов на соревнования, однако, как сообщил ТАСС президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев, члены совета отказались его обсуждать. 1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.