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Коган считает, что мировое фигурное катание теряет очень многое без россиян

Международные турниры по фигурному катанию теряют очень многое без участия российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Коган: фигурное катание очень многое теряет без российских фигуристов
© РИА Новости

9 октября пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) сообщила, что руководство организации не стало менять санкции в отношении российских спортсменов.

"По факту - они продлили действие нашего отстранения, по сути - ничего не изменилось. Мы как готовились, так и будем готовиться и развивать фигурное катание. Жаль, наш вид спорта без российских фигуристов теряет очень многое", - сказал Коган.

Совет ISU прошел с 6 по 8 октября в Лозанне, изначально в повестку был включен вопрос допуска российских спортсменов на соревнования, однако, как сообщил ТАСС президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев, члены совета отказались его обсуждать. 1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.