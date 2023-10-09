Тарасова прокляла Международный союз конькобежцев

Тарасова о том, что ISU оставил в силе отстранение россиян: «Другого решения и не ожидала. Будь они прокляты!»
Татьяна Тарасова резко высказалась о Международном союзе конькобежцев.
Ранее стало известно, что ISU не стал обсуждать вопрос допуска россиян на международные соревнования на заседании в Лозанне.
Сегодня на сайте организации был опубликован релиз, в котором говорится, что отстранение остается в силе.
«Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли.
Но мы не позволим этого сделать! В этом сезоне ребята хороши как никогда», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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Тарасова о том, что ISU оставил в силе отстранение россиян: «Другого решения и не ожидала. Будь они прокляты!»