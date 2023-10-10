Костомаров рассказал о своем участии в шоу Авербуха

«Мы по-прежнему работаем с Ильей Авербухом, нам предстоят, скорее всего, гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лед.



Но мы здесь, в Сочи, полтора месяца делали новую программу «Письма любви», скорее всего, она и будет проходить по городам России. Будет достаточно большой, грандиозный тур», – рассказал Костомаров.