Фигуристка Талалайкина рассказала об апатии после возвращения в Россию

Фигуристка Мария Талалайкина рассказала об апатии после возвращения в Россию.

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– Читал, что, когда ты вернулась в Россию, тебе приходилось выходить на массовые катания, чтобы восстановить форму. Как это было?

– Это был очень сложный период в моей жизни. Я решила, что надо восстанавливаться. Но где? На массовых катаниях. Ходила, каталась с детьми. Очень тяжело это давалось. Иногда выходишь, а лед не залит, просто закатан... Я заплатила деньги, почему вы не можете лед залить? В таких условиях было тяжело.

Случилась какая-то апатия – ничего не хотелось, ничего не получалось, никаких вариантов не было. И вообще, что мне делать в этой жизни? Я нигде не учусь, ни с кем тут не общаюсь. Хотелось просто, чтобы меня машина сбила и все. Правда. Каждый день плакала. Это самое ужасное, когда ты не знаешь, что будет дальше. Будешь ли ты еще кататься?

Был вариант вернуться, но я думала, что меня не возьмут обратно в Россию. А потом в один момент позвонила тренерам. Когда вернулась, думала: «Хороший ли я выбор сделала? Правильно ли я здесь нахожусь?»

В том сезоне были соревнования – в короткой вообще ничего не сделала, в произвольной еле как. В те моменты думала: «Может, все, я уже закончилась как спортсменка?» Потом были еще одни соревнования, там выступила чуть лучше, но все равно плохо, на последних местах. Сидела и думала: «А что мне делать? Как дальше жить? Надо хотя бы куда-то поступить, чтобы учиться. Если будет желание, продолжу. Если нет, то все – конец».

Вроде поступила, вроде вышла на лед, вроде начала что-то восстанавливать. Потом был спад несколько недель, уже в этом сезоне. Ничего не могла, падала со всего. Потом начались проблемы с весом – пришлось приводить себя в форму.