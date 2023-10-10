Трусова заявила о желании выступить в турнире шоу-программ

«Мы уже год задумываем образ с Никитой Михайловым, и музыка у нас есть, просто пока нет подходящего шоу. Возможно, это скоро поставится и скоро я откатаю. Очень интересный, мне очень нравится музыка, и образ тоже. Надеюсь, и зрителям понравится.



Приняла ли бы я участие в турнире шоу-программ? Если меня пригласят, то я не против. Я очень люблю катать разные новые интересные номера, и у меня всегда много идей и задумок, поэтому да, конечно, я бы откатала.



Мой любимый показательный? На данный момент — это «Кукушка», с которым каталась на шоу в Китае. Какой реквизит больше всего нравится использовать в показательных? Не знаю. Наверное, такого, чтобы прямо любимый, нет. Вообще, всегда интересно катать с реквизитом и сложно от этого. Всегда разное пытаемся сделать, что-то новое придумать, получается необычно.



«Уэнсдей»? Мне очень нравится и музыка, и сериал я посмотрела — интересный, и танец нравится. Я бы сама не стала участвовать, потому что уже много кто делал. Я не люблю повторять. Но красивые движения, очень красиво выглядит на льду.



Какие номера понравились на прошлом шоу-турнире? Несколько понравились. У Кагановской/Ангелопола, Ветлугина и Марка (Кондратюка. — Прим. «Чемпионата»).



Кагановская и Ангелопол очень нравились, они были необычные, красивые, так хорошо вместе смотрелись. Была, конечно, очень удивлена их распадом. Но очень много сильных пар, все работают, все совершенствуются, поэтому, думаю, конкуренция будет хорошая», — сказала Трусова в «Прокат Show» на канале ОККО в YouTube.