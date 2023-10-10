Талалайкина объяснила неудачу в смене спортивного гражданства наличием паспорта РФ

«Мне отказали в виде на жительство. Подавали документы в полицию, чтобы получить ВНЖ. У меня уже была прописка в квартире, это один из этапов получения. Отказали, потому что паспорт российский. Если бы мы подали на две недели раньше, может быть, и дали бы. Но сейчас я понимаю, что, если бы мне дали ВНЖ и я осталась там, неизвестно, как сложилось бы дальше. Естественно, там всё платно — и проживание, и тренировки.



Да, мне с этим помогали. Но тренер рассказала, что спонсор ушёл после моего отъезда. Не знаю, по каким причинам, — видимо, какие-то проблемы. Мы с ней поговорили, и я задумалась. Осталась бы там — денег нет, платить нечем. И что делать? Я пыталась работать в баре, пол мыть. Но это очень сложно, нужно было работать чуть ли не до часу ночи. А тренировки в 7:50 утра. Проработала несколько дней, больше не смогла.



Никто не знает, как бы у меня сложилось при таких обстоятельствах. Сейчас ребята вообще на другом катке тренируются, я подписана на них. Все говорят: «Если ты вернулась в Россию, значит, так надо». Я всё думала над этим, а потом решила — зачем думать, если не можешь изменить ситуацию. Так случилось. Есть два варианта — либо идти работать тренером и развиваться в других сферах, либо остаться и попытаться побороться, наслаждаться спортом, пока есть возможность», — приводит слова Талалайкиной Sport24.