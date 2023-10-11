Фигуристка Худайбердиева заявила, что ее с раннего возраста ограничивали в еде

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева в интервью YouTube-каналу Okko Спорт рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения. 21-летняя cпортсменка сообщила, что ее с детского возраста ограничивали в питании.

© Денис Гладков/«Газета.Ru»

"Мне сказали, что у меня плохая наследственность, что я в 12 лет буду размеров моей мамы. У меня мама — крупная женщина. Она испугалась и перестала меня кормить", — заявила Худайбердиева.

Фигуристка добавила, что ей тяжело было справиться с возникшей из-за неправильного питания проблемой. Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным. Они завоевали золото на чемпионате России в Красноярске, прошедшем в декабре 2022 года, несмотря на два падения партнерши, после чего подверглись критике от болельщиков и экспертов.