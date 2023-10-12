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Депутат Роднина заявила, что европейские клубы не допускают фигуристов из России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина оценила проект международного клубного фигурного катания Global Skating Academy. Своим мнением она поделилась с Legalbet.

Роднина о турнире Global Skating Academy: Тутберидзе и Лакернику просто скучно
©  РИА Новости

«Клубное фигурное катание было всегда, но мы в этом деле не участвовали. Оно никогда у нас не было развито, мы выступали за общество. Хотя законы о физкультурных спортивных клубах у нас есть. Но, как я это понимаю, им [Тутберидзе и Лакернику] просто скучно, нужно где-то как-то выступать, поэтому начинают играться со всякими терминами, примерно также, как и журналисты. На сегодняшний день я не знаю ни одного европейского клуба, который бы допустил российских спортсменов», — сказала Роднина.

Соучредителем проекта является почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. Активное участие в проекте также принимает заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

Первый клубный турнир Global Skating Academy пройдет в Ташкенте и продлится с 27 по 29 октября. В нем примут участие юниоры из России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне, но не стала этого делать. О решении не допустить российских фигуристов до международных стартов в сезоне-2023/24 было объявлено 9 октября.

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