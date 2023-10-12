Роднина о турнире Global Skating Academy: Тутберидзе и Лакернику просто скучно

«Клубное фигурное катание было всегда, но мы в этом деле не участвовали. Оно никогда у нас не было развито, мы выступали за общество. Хотя законы о физкультурных спортивных клубах у нас есть. Но, как я это понимаю, им [Тутберидзе и Лакернику] просто скучно, нужно где-то как-то выступать, поэтому начинают играться со всякими терминами, примерно также, как и журналисты. На сегодняшний день я не знаю ни одного европейского клуба, который бы допустил российских спортсменов», — сказала Роднина.