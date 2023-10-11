Медведева эмоционально отреагировала на отстранение фигуристов из России

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева в своем шоу «Бес комментариев», героем которого стал Сатья Дас, комментируя решение Международного союза конькобежцев (ISU) о продлении отстранения атлетов из России, заявила, что российские спортсмены потеряли возможность проявить себя на международной арене.

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«Представьте, что вы 20 лет своей жизни положили для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, занять призовые места на чемпионатах мира… А вам просто говорят: «Ты классный, но я, дядя в Международном олимпийском комитете, говорю, что нет». Впервые в олимпийском движении такая культура отмены», — заявила Медведева.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.