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Фигуристка Медведева оценила решение ISU о недопуске России на соревнования

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева в своем шоу «Бес комментариев», героем которого стал Сатья Дас, комментируя решение Международного союза конькобежцев (ISU) о продлении отстранения атлетов из России, заявила, что российские спортсмены потеряли возможность проявить себя на международной арене.

Медведева эмоционально отреагировала на отстранение фигуристов из России
© РИА Новости

«Представьте, что вы 20 лет своей жизни положили для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, занять призовые места на чемпионатах мира… А вам просто говорят: «Ты классный, но я, дядя в Международном олимпийском комитете, говорю, что нет». Впервые в олимпийском движении такая культура отмены», — заявила Медведева.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6-8 октября в Лозанне, но не стала этого делать. О решении не допустить российских фигуристов до международных стартов в сезоне-2023/24 было объявлено 9 числа.

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