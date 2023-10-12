Испанская фигуристка дисквалифицирована на год за допинг

Испанская фигуристка Баркеро дисквалифицирована на год за допинг. Она сдала положительный тест на клостебол на Олимпиаде-2022
Испанская фигуристка Лаура Баркеро дисквалифицирована на год за допинг.
Баркеро, выступающая в паре с Марко Цандроном, сдала положительный допинг-тест во время Олимпиады в Пекине. В пробе спортсменки от 18 февраля 2022 года был обнаружен запрещенный препарат клостебол.
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал два иска: от Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу результатов Игр и от Международного союза конькобежцев (ISU) – о дисциплинарных санкциях.
Баркеро объяснила представителям ISU, что клостебол мог попасть в ее организм не через использование препарата, а через контакт с поверхностью, загрязненную кремом, содержащим запрещенную субстанцию. Версию спортсменки подтвердили несколько медицинских экспертов.
CAS решил дисквалифицировать испанку на год – этот срок уже закончился, так как она отбывала временное отстранение с 22 февраля 2022-го. Результат Баркеро и Цандрона на Играх в Пекине (11-е место) аннулировали.