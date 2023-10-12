Тарасова жестко ответила критикам Туктамышевой

«Тринадцатый сезон, и она ничего не заявляет. Это настоящий спортсмен, выдающийся. Она любит то, что она делает. Незнающим людям не нужно давать ей советы по тому, как распоряжаться своей карьерой. Они кто, чтобы такие советы давать? Это ерунда», — сказала Тарасова.