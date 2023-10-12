Ягудин перенес вторую операцию за восемь дней

«Самочувствие шикарное. В этот раз очень легко отошел от наркоза. 40 минут прошло с операции, я уже в строю, вышел из больницы. Сроки восстановления будут понятны только после консультации с доктором, но думаю, что это произойдет к декабрю», — сказал Ягудин.