В ISU заявили, что полностью доверяют CAS в рассмотрении дела Валиевой

«Совет ISU принял к сведению сообщение для СМИ, опубликованное Спортивным арбитражным судом относительно разбирательства с участием ISU, ВАДА, РУСАДА и госпожи Камилы Валиевой, в котором сообщается, что слушания CAS были отложены и возобновятся 9-10 ноября 2023 года. ISU полностью доверяет CAS в разбирательстве», — приводит ТАСС заявление ISU со ссылкой на официальный сайт организации.