Боец UFC Алексеева заявила, что в детстве была фанаткой Плющенко

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала, что в детстве являлась фанаткой двукратного олимпийского чемпиона в фигурном катании Евгения Плющенко.

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— Вы говорили, что хотели стать фигуристкой. Следите за фигурным катанием сейчас?

— Да, но не так, как раньше. Я еще хотела прыгать с шестом, как Исинбаева, бегать стометровки, быть футболисткой. Когда смотрю фигурное катание, у меня слезы на глаза — что они вытворяют!

— Кто самая крутая фигуристка из нового поколения?

— Мне нравится Александра Трусова — у нее немного необычная внешность, красивые длинные красные волосы. Вообще, в детстве я обожала Плющенко, я его фанатка. Росла на выступлениях Ирины Слуцкой. Аж рыдала, когда смотрела фигурное катание. Думала: «Тоже так хочу». Из мальчишек нравится Дмитрий Алиев.

— Как восприняли драму Трусовой на Олимпиаде, когда она кричала на Этери Тутберидзе: «У всех есть золото, а у меня нет»?

— Человек шел и стремился к этому. Произошел нервный срыв. У нее всё впереди, всё будет нормально, — приводит слова Алексеевой «РБ Спорт».