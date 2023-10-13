Фигуристка Принева высказалась о сравнениях с Трусовой

Принева о сравнениях с Трусовой: «Мне все равно, сравнивают меня или нет. Да, черты лица чуть-чуть похожи. Но нет такого, что пишут «Принева и Трусова — близнецы»
Алена Принева оценила выступление на этапе Гран-при России среди юниоров в Уфе.
На турнире фигуристка завоевала серебро.
— В принципе, я довольна своим прокатом. Доработаю, и все будет лучше. Каскады в конце программы будут чище. Постараюсь дальше показать свой максимум.
— Болельщики отмечают, что ты катаешься уже не как юниорка, а показываешь полноценное взрослое катание.
— Вижу, как это пишут в соцсетях. Но лично мне такое не говорят — я пока в юниорах, но пока не акцентирую на этом внимание особо, мне еще далеко до взрослых. Катаюсь в свое удовольствие, мне нравится.
— У тебя классные программы. Кто поставил?
— Хореограф Артем Федорченко. Очень благодарна ему за такие хорошие постановки. Он ставит сложные программы, надо их стараться вкатывать! Уважаю его.
— В соцсетях тебя много сравнивают с Сашей Трусовой.
— Вообще, мне все равно, сравнивают меня или нет. Да, черты лица чуть-чуть похожи. Но нет такого, что пишут «Принева и Трусова — близнецы». Но попадались коллажи, где мы с Сашей в одном возрасте.
— У тебя четверной лутц такой же классный, как у Саши.
— Но его надо чуть-чуть стабилизировать и показывать на соревнованиях гораздо лучше.
— Есть вообще кумиры в фигурном катании?
— Наши девочки. Их довольно много. Выделю олимпийскую тройку — Камила Валиева, Саша Трусова и Аня Щербакова. Они мне очень нравятся. Стараюсь также спокойно, как они, выходить на соревнования и делать свой максимум, – сказала Принева.