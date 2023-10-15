Петросян высказала недовольство своей победой на Гран-при России

Фигуристка Аделия Петросян заявила, что её «не устраивает победа» на первом этапе Гран-при России в Уфе. Юная спортсменка призналась, что расстроена из-за двух падений в произвольной программе, сообщает Sport24.

Шестнадцатилетняя воспитанница Этери Тутберидзе сказала, что «перегорела и подустала». Во много это было связано с тем, что она выступала последней.

«Такая победа меня не устраивает. Отмечать не буду», — заявила Петросян, признавшись, что расстроена из-за падений.

Фигуристка также рассказала, что «никогда не катала нежную музыку», и когда тренеры предложили ей выступить под лирическую композицию, она «почти расплакалась от эмоций».