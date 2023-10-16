Владимир Путин: «Неудивительно, что в Китае появляются спортивные фанаты наших спортсменов, потому что это яркие звезды»
Владимир Путин не удивлен, что в Китае появляются фанаты российских фигуристов.
Мы также с замиранием сердца следили за юными российскими фигуристками Трусовой, Валиевой, Щербаковой. У них большая фанатская община в китайском интернете, и китайские интернет-пользователи даже называют их феями, которые борются буквально друг с другом. Как вы считаете, имеет ли гуманитарное и спортивное сотрудничество большую ценность для нашей дружбы?
Конечно. Спортивное сотрудничество как часть гуманитарного взаимодействия очень важно, потому что оно устанавливает контакты между людьми напрямую.
То, что в Китае появляются спортивные фанаты наших спортсменов, неудивительно, потому что это яркие звезды. Мы с огромным уважением следим и за успехами китайских спортсменов, всегда смотрим, как организована работа.
Конечно, мы знаем о китайских спортсменах. Знаем, скажем, о гимнастах, о других направлениях, – сказал президент России в интервью Медиакорпорации Китая.
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Владимир Путин: «Неудивительно, что в Китае появляются спортивные фанаты наших спортсменов, потому что это яркие звезды»