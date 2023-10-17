Ангелопол прокомментировал информацию о запрете ФФККР на работу тренеров с ним

Российский фигурист Валерий Ангелопол, прекративший выступления в паре с Василисой Кагановской в августе этого года, ответил на вопрос о существовании запрета на работу тренеров с ним со стороны Федерации фигурного катания на коньках России. Короткий разговор с фигуристом приводит «Матч ТВ»:

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— Соответствует ли действительности информация о запрете от ФФККР на работу тренеров с вами?

— Отчасти.

— Поясните?

— Я всё сказал, что хотел.