Журанков высказался о судействе Петросян на Гран-при

«Она делает четверной тулуп с двойным акселем и после двойного акселя приземляется, её вываливает из круга, она приземляется на внутреннее ребро, и сразу, естественно, никакого выезда быть не может. Она встала на внутреннее ребро и делает степ-аут. Степ-аут карается жёстко. Минус три, минус четыре может поставить судья за степ-аут. Если рукой слегка коснуться, ты получишь меньший минус, нежели за степ-аут. При степ-ауте считается, что выезда нет. И тут она делает степ-аут на акселе, и мы видим оценки: минус один, ноль и один судья — плюс три», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».