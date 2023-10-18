Тарасова объяснила, почему Трусова вернулась к Тутберидзе

«У Трусовой есть, конечно, колоссальный прыжок и координацией она обладает прекрасной. Но у Тутберидзе ее научили прыгать, бежать. Не она сама, не папа ее научил. Почему другой тренер не реализует ее способности? Не умеет. Не видит, что это ее способности.



Что касается работы Плющенко, то он еще пока не умеет, хотя работает хорошо. Была у него на тренировках, интересовалась», — сказала Тарасова.