Тренер Мишина высказалась о решении Туктамышевой пропустить сезон

«Мы всегда ждем Лизу, что бы она ни делала». Тренер Мишина — о решении Туктамышевой пропустить сезон
Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала «Матч ТВ», что не в курсе планов Елизаветы Туктамышевой пропустить предстоящий сезон, но отметила, что ждет ее возвращения.
Ранее в среду РИА Новости Спорт сообщило, что Туктамышева не будет участвовать в соревнованиях в предстоящем сезоне и сосредоточится на выступлениях в ледовых шоу.
— Правда ли, что Туктамышева пропустит предстоящий сезон?
— Я Лизу еще в эти дни не видела, поэтому сложно сказать. Тут скорее (ее тренер) Алексей (Мишин) должен сказать. Она всё время говорила, что всё будет зависеть от мотивации, от ситуации. Мы всегда Лизу ждем, чтобы она ни делала, значит, так она решила в данный момент, — сказала Мишина «Матч ТВ».
Туктамышевой 26 лет, она является чемпионкой мира и Европы, победительницей финала серии Гран при сезона 2014/15. Спортсменка заявлена на новый сезон в составе сборной России.