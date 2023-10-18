Тренер Мишина высказалась о решении Туктамышевой пропустить сезон

Ранее в среду РИА Новости Спорт сообщило, что Туктамышева не будет участвовать в соревнованиях в предстоящем сезоне и сосредоточится на выступлениях в ледовых шоу.

— Я Лизу еще в эти дни не видела, поэтому сложно сказать. Тут скорее (ее тренер) Алексей (Мишин) должен сказать. Она всё время говорила, что всё будет зависеть от мотивации, от ситуации. Мы всегда Лизу ждем, чтобы она ни делала, значит, так она решила в данный момент, — сказала Мишина «Матч ТВ».