Авербух опроверг информацию о решении Туктамышевой завершить карьеру
Тренер и продюсер Илья Авербух высказался о слухах о решении российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой пропустить весь текущий сезон-2023/2024.
«Это решение Лизы. Нужно его уважать. Надо говорить, что она не закончила, а взяла паузу. Работать с ней — одно большое удовольствие. Мы работали летом в Сочи. Я поставил ей короткую программу, она показывала ее на контрольных прокатах. В общем, она приняла решение немного сконцентрироваться на шоу», — приводит слова Авербуха «Спорт-экспресс».
18 октября «РИА Новости Спорт» с ссылкой на свой источник сообщили, что Туктамышева хочет сосредоточиться на показательных выступлениях в различных ледовых шоу и не планирует участвовать в официальных соревнованиях.
26-летняя Туктамышева не участвовала в Гран-при России, которое уже стартовало в этом сезоне. Фигуристка успела этой осенью выступить в нескольких шоу.
Туктамышева – чемпионка мира и Европы по фигурному катанию как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.
В прошлом сезоне Туктамышева участвовала в нескольких этапах чемпионата и Гран-при России. Последним на текущий момент официальным стартом фигуристки был 7-й этап Гран-при, на котором спортсменке удалось завоевать золотую медаль.