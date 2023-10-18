Авербух опроверг информацию о решении Туктамышевой завершить карьеру

«Это решение Лизы. Нужно его уважать. Надо говорить, что она не закончила, а взяла паузу. Работать с ней — одно большое удовольствие. Мы работали летом в Сочи. Я поставил ей короткую программу, она показывала ее на контрольных прокатах. В общем, она приняла решение немного сконцентрироваться на шоу», — приводит слова Авербуха «Спорт-экспресс».