Названа причина, из-за которой Туктамышева отказалась соревноваться

«Елизавета была примером для многих девочек в связи с последней тенденцией женского одиночного катания, с тем, во сколько лет заканчивают кататься девушки. Она была ярким примером, что можно кататься, будучи намного старше. Я думаю, многие девушки потеряют своего кумира, того, на кого можно равняться. Но с другой стороны, она еще не заявляла о завершении своей карьеры, поэтому я думаю, что об этом преждевременно говорить. Я надеюсь, что пропуск сезона не ставит точку в ее карьере.



Я не могу сказать, что было бы [в новом сезоне], это спорт, это фигурное катание, все происходит на льду, а лед скользкий. Понятное дело, что у ее соперниц больше более сложных элементов, но их еще нужно сделать чистыми на соревнованиях. Насколько они будут с этим справляться — не знаю. Но, конечно, хотелось бы видеть чистые прокаты, чего я всем и желаю. Но иногда более простой контент, но выполненный более чисто — это путь к медалям. Я думаю, что так и есть, [что причиной такого решения стала потеря мотивации]. Я последние годы поражалась тому, где она берет мотивацию. Но, видимо, всему приходит конец. Может, она устала, захотела передышки. Но я думаю, если она решит продолжать свою карьеру, она сможет найти мотивацию, а этот сезон не окажется завершающим», — заявила Гербольдт.