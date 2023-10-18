Туктамышева будет комментировать этапы Гран-при России-2023/24

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева приглашена комментировать ближайшие этапы Гран-при России-2023/24. Об этом сообщила руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвистова.

По словам Черносвистовой для «Спорт-Экспресса», в это воскресенье, 22 октября, Туктамышева прокомментирует второй этап Гран-при России в Омске. Представитель Первого канала добавила, что с Елизаветой планируется ряд проектов на этот сезон.

В среду, 18 октября, стало известно о том, что Туктамышева взяла паузу в карьере на текущий сезон. При этом на контрольных прокатах Елизавета говорила о том, что не может быть уверена в своих выступлениях на соревнованиях в этом году.

Туктамышевой 26 лет. На ее счету победа (2015) и серебро (2021) чемпионата мира, золото (2015) и бронза (2013) первенства Европы, а также по одной награде на командном чемпионате мира (2015, 2019, 2021).