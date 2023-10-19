Рудковская заявила об участии Туктамышевой в четырех совместных шоу

"Она не покинула большой спорт. Просто она взяла время. Я уверена, что Лиза не завершила спортивную карьеру, ведь у нее огромный потенциал. И самое главное — опыт. Сейчас Лиза будет кататься в четырех наших шоу. Буквально через неделю мы уезжаем в тур: Саратов, Пенза, Самара. Потом у нее будет прекрасное выступление у Евгения в Санкт-Петербурге", - сказала Рудковская.