Тарасова отказалась от знакомства с Дзюбой

"Какое впечатление на меня произвел Леонид Слуцкий? Ошеломляющее! Футбол я с ним не обсуждала, ведь он - профессор футбола, а я - никто! Всегда хотела познакомиться с этим тренером. Очень довольна, что в моей жизни произошла такая встреча. Хочу ли я познакомиться с Дзюбой? Нет. Хватит мне уже знакомств. С самым главным человеком я познакомилась - со Слуцким", - сказала Тарасова.

Дзюба вместе с бывшим тренером сборной России Леонидом Слуцким сейчас снимается в совместном шоу о футболе на YouTube-канале, а также участвует в качестве гостя в других программах. В феврале Дзюба стал игроком "Локомотива". До этого он играл в Турции за "Адану Демирспор". Там он провел всего несколько месяцев. В новом сезоне нападающий сыграл девять матчей в чемпионате России, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Леонид Слуцкий после ухода из "Рубина" находится без команды.