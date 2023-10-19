РУСАДА усилило контроль за Туктамышевой с начала 2023 года

Российское антидопинговое агентство ( РУСАДА ) три раза протестировало чемпионку мира по фигурному катанию Елизавету Туктамышеву за девять месяцев 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

С начала 2023 года РУСАДА протестировало фигуристку в январе, апреле и в период с августа по сентябрь. При этом чаще Туктамышеву проверяли только в 2017 году — четыре раза. В 2022 и 2021 годах спортсменка тестировалась Российским антидопинговым агентством по одному разу, в 2020 и 2018 году — два раза, в 2019 году у Туктамышевой также была всего одна проверка на допинг.