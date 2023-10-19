Туктамышева рассказала о появлении прозвища «Императрица»

«Мне дали это прозвище, когда я была ещё ребёнком. Мне было 13 или 12, у меня появилась фан-база, и «Вконтакте» они прозвали меня «Алая Императрица Елизавета Туктамышева». И я после этого думаю: в целом неплохо (смеётся). «Шальная» можно бы было сейчас добавить.



Потом делали фотосессию для какого-то журнала после того, как я выиграла чемпионат мира – они выбрали образ снежной королевы, у меня была корона. Но это было не к моему прозвищу, не про Императрицу", — рассказала фигуристка в интервью.