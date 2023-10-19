Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к непопаданию на Олимпийские игры.

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«Вот ты говорил, что девочки мечтают об Олимпиаде с 5-9 лет. Может быть, в этом моя проблема и была, что я целенаправленно не была так: вот, Олимпиада – это все.

Я фигурным катанием заниматься начала, потому что я с девчонками-фигуристками познакомилась. Я просто хотела тусоваться с ними, мне было смешно, весело, я такая: о, новые подружки, мне нужно срочно на каток, я должна с ними чаще видеться.

И у меня везде так: если у меня плохо в компании, то я не буду ничего делать. И так же с Алексеем Николаевичем, с нашей группой Мишина – мне очень важно, чтобы в группе была здоровая атмосфера.