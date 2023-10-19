$97.37+0.03102.91+0.15

Морозова опередила учениц Тутберидзе и Плющенко в короткой программе на этапе Гран-при

Виктория Морозова выиграла короткую программу на втором этапе юниорской серии Гран-при России в Омске, набрав 70,73 баллов.

Морозова опередила учениц Тутберидзе и Плющенко в короткой программе на этапе Гран-при
© Чемпионат.com

Ученица группы Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова заняла второе место, получив от судей 69,88 балла. Фигуристка академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова стала третьей. Её выступление арбитры оценили в 66,45 баллов.

Фигурное катание. Гран-при России. 2-й этап. Омск Девушки. Короткая программа

1. Виктория Морозова (Московская область, «Наши Надежды») – 70,73

2. Алиса Двоеглазова (Москва, «Хрустальный») – 69,88

3. Софья Титова (Москва, «Ангелы Плющенко») – 66,45

4. Екатерина Чичилимова (Калужская область) – 64,90

5. Полина Тихонова (Москва, «Хрустальный») – 63,69

6. Арина Пузанкова (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») – 62,77

7. Мария Мазур (Москва, «Ангелы Плющенко») – 61,42

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости