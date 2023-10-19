Морозова опередила учениц Тутберидзе и Плющенко в короткой программе на этапе Гран-при

Виктория Морозова выиграла короткую программу на втором этапе юниорской серии Гран-при России в Омске, набрав 70,73 баллов.

Ученица группы Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова заняла второе место, получив от судей 69,88 балла. Фигуристка академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова стала третьей. Её выступление арбитры оценили в 66,45 баллов.