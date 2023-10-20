Фигурист Кирилл Кропылев выиграл юниорский этап Гран-при России

Кирилл Кропылев, занимающийся под руководством тренера Виктории Буцаевой, стал победителем второго этапа юниорской серии Гран-при России в Омске. Кропылев выиграл как короткую, так и произвольную программу. Второй результат показал представитель Московской области Макар Пузин, за счёт более успешного выступления в произвольной программе на 0,08 балла опередивший Глеба Ковтуна из Тюменской области.