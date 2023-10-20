В ФФККР прокомментировали завершение карьеры Туктамышевой

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на информацию о том, что Елизавета Туктамышева планирует приостановить карьеру.

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«Думаю, что Лизу рановато списывать. Она в течение многих лет показывает стремление и любовь к катанию, уровень человеческих возможностей. Она начала после 22 лет прыгать четверные, продолжала исполнять тройной аксель, давайте подождем пару дней и послушаем саму Лизу», – приводит слова Когана Sport24.

Гендиректор федерации также выразил радость о том, что Елизавета выступит на открытии второго этапа Гран-при России в Омске. Фигуристка откатает показательный номер и прокомментирует соревнования.

В четверг, 19 октября, появилась информация о том, что Туктамышева готовится приостановить карьеру. Сама Елизавета и ее тренер, Алексей Мишин, напрямую отвечать о паузе в карьере спортсменки не стали.