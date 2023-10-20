Медведева о сексе перед соревнованиями: «Аккредитация давалась только на спортсмена и на тренера. Поэтому у меня вариантов проверить не было»
Евгения Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями.
– Вопрос 18+. Бывший тренер «Ювентуса» Антонио Конте говорил, что сексом лучше не заниматься до игр. Как у фигуристов с этим?
– Ну так мы и не играем.
– До соревнований.
– У нас как получается. Нас на соревнования аккредитовывают строго. Всю жизнь мою сознательную тренер у меня была либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. И аккредитация давалась только на спортсмена и на тренера. Поэтому у меня вариантов проверить не было. Поэтому я ничего сказать не могу, – сказала двукратная чемпионка мира.
Минспорта РФ с 2024 года начнет работать над вопросом о восстановлении «Донбасс-Арены»: «Наш «Шахтер» займет полноправное место среди достойных команд России»
Семак о соперниках «Зенита»: «Почти все играют низко, от обороны и используют наши ошибки»
МОК о словах Путина про этническую дискриминацию: «Участие в Олимпийских играх не является правом человека»