Алина Загитова будет подбирать тренеров для своей школы в Казани.

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Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

– Есть какие то новости по Дворцу спорта в Казани?

– Сформировано техническое задание. Сейчас уже делаем проект. Думаю, постараемся сфорсировать: либо к концу года, либо к началу следующего у нас уже будет проектно сметная документация. И будем дальше стараться его построить.

– Сроки сдачи теперь понятны?

– Как мы уже говорили, в течение следующего года. Вопрос только в том, как будет складываться финансовая ситуация, и сколько это будет стоить. Как видите, сегодня все дорожает, к сожалению. Тем более лед.

Но мы нашли золотую середину, можно сказать. Хотелось побольше, мы это соптимизировали немного. На выходе будет какая то цена вопроса. Даже озвучим ее, нет проблем. Потом будем думать, как это сделать. Может, с федеральным бюджетом, или каких то инвесторов даже привлечем под арену. Пока идем по плану.

– Алина будет лицом арены?

– Нет, не просто лицом. Она занимается ей. Мы с ней в контакте, у нее есть команда людей, которые с нами занимались проектом. Параллельно мы занимаемся еще сборкой самой схемы. Например, сейчас есть определенные видения по тренерским кадрам. Все же это основное в школе. Загитова будет заниматься этим. Может быть, каким то вахтовым методом, но будет.