Медведева поделилась воспоминаниями о первой поездке в Японию

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева поделилась воспоминаниями о своей первой поездке в Японию на юниорский финал Гран-при.

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«Мне было 13 лет, я каким-то чудом отобралась в юниорский финал Гран-при, который проходил на острове Фукуока в Японии. Я первый раз поехала в Японию, и всё это: Япония, игрушки, аниме, конфеты — охренеть! Мы с девочками после соревнований, все хорошо откатались, у нас была традиция бегать по отелю, во всякие вышибалы, догонялки играть, мешать короче людям спать. Мы мелкие, нам прикольно.

Время где-то 4 утра, я иду спать, отдыхать. Я захожу в полный лифт людей: женщины, мужчины, дети, кони, люди. Мне нужно было на один из самых высоких этажей, я с первого ехала. Как-то люди все начали потихонечку выходить, раз, и остается один какой-то мужик и я 13-летняя. Значит, десять этажей мне надо проехать с этим мужиком. И он начинает напевать. Я в угол вбиваюсь, думаю, ёлки-палки!