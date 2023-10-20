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Вероника Жилина снялась с этапа Гран-при России в Омске из-за травмы

Фигуристка Вероника Жилина пропустит этап Гран-при России в Омске из-за травмы.

Фигуристка Жилина снялась с этапа Гран-при России в Омске из-за травмы
© РИА Новости

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Характер повреждения 15-летней спортсменки неизвестен.

Этап Гран-при России в Омске пройдет 21-22 октября.