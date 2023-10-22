Фигурист Малинин победил на этапе Гран-при в США

Малинин показал лучший результат в короткой программе, набрав 104,06 балла. За произвольную программу победитель получил 206,41 балла, в сумме - 310,47 балла. Вторым стал французский фигурист Кевин Эмоз (279,09 балла), тройку лидеров замкнул японец Сун Сато (247,50). Ученик Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе занял четвертое место.

Малинину 18 лет, он является победителем чемпионата мира среди юниоров (2022) и бронзовым призером мирового первенства (2023). В марте представитель США стал первым в истории фигуристом, который исполнил четверной аксель на чемпионате мира, являющийся самым сложным и "дорогим" прыжком согласно системе оценок ISU.