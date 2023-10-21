Роднина о решении Туктамышевой приостановить карьеру: это естественный процесс

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала решение Елизаветы Туктамышевой приостановить спортивную карьеру, призвав не жалеть по этому поводу, передает "Спорт-Экспресс". "Мне неизвестно, почему она приняла такое решение. В спорте это нормально. Это естественный процесс. Не нужно ни жалеть, ни страдать", - сказала Роднина

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18 октября РИА Новости сообщило, что Туктамышева приняла решение не участвовать в соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу. 24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла).