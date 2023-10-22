Ученица Тутберидзе выиграла второй подряд этап Гран-при России

Аделия Петросян одержала победу на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Омске.

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Ученица Этери Тутберидзе получила 164,83 балла по результатам произвольной программы и в сумме набрала 236,31 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (205,71). Тройку призеров замкнула Мария Агаева (202,29). После короткой программы Петросян шла второй, уступая Горбачевой чуть более четырех баллов.

У мужчин победу праздновал Матвей Ветлугин.

15 октября Петросян стала первой на этапе Гран-при России в Уфе, опередив Анну Фролову и Елизавету Куликову.

В 2022 году Петросян стала бронзовым призером чемпионата России, уступив только Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Она впервые в истории фигурного катания исполнила два четверных риттбергера в одной программе.