Фигурист Малинин одержал победу на этапе Гран‑при в США

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем первого этапа Гран при ISU сезона 2023/24 — Skate America, который проходит в Аллене (штат Техас).

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Малинин, лидировавший после короткой программы, одержал победу и в произвольной, набрав 206,41 балла. По итогам двух прокатов на счету 18 летнего фигуриста 310,47 балла. Второе место занял француз Кевин Аймоз (279,09), третье — японец Сун Сато (247,50).