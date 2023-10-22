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Фигурист Малинин одержал победу на этапе Гран‑при в США

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем первого этапа Гран при ISU сезона 2023/24 — Skate America, который проходит в Аллене (штат Техас).

Фигурист Малинин одержал победу на этапе Гран‑при в США
©  Матч ТВ

Малинин, лидировавший после короткой программы, одержал победу и в произвольной, набрав 206,41 балла. По итогам двух прокатов на счету 18 летнего фигуриста 310,47 балла. Второе место занял француз Кевин Аймоз (279,09), третье — японец Сун Сато (247,50).

Малинин родился в США в семье русских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Они выступали на союзных и российских турнирах, позже представляли Узбекистан.