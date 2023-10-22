Туктамышева пока не готова комментировать пропуск сезона

Чемпионка мира в Шанхае 2015 года Елизавета Туктамышева отказалась отвечать на вопрос о пропуске сезона.

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18 октября, в СМИ сообщили, что российская фигуристка пропустит сезон-2023/2024. Туктамышева решила сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

«Пару дней назад появились новости о том, что я пропускаю сезон? Я на этот вопрос предпочту ответить чуть позже», — сказала Туктамышева корреспонденту «Чемпионата».

В последнем своем сезоне-2022-2023 Туктамышева выиграла в этапе Гран-при России «Московские звёзды» и этапе в Перми, приняла участие в чемпионате России по прыжкам и чемпионате России.