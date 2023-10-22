Елизавета Туктамышева взяла паузу в карьере

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила, почему приняла решение взять паузу в спортивной карьере. Фигуристка заявила, что последние два года были сложными для нее, так как она не жалела себя и соревновалась, однако в данный момент поняла, что ей нужен перерыв. Туктамышева хочет сделать паузу в соревнованиях в сезоне - 2023 2024. Она пояснила, что хочет сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу. Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой. Также на ее счету медали всех достоинств командных чемпионатов планеты.