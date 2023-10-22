Чемпионка мира Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева заявила в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), что намеревается поставить профессиональную карьеру на паузу. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились публикации о том, что Туктамышева не будет выступать на крупных соревнованиях в этом сезоне, в частности, пропустит Гран-при России в Красноярске и Москве.

Спортсменка пояснила, что последние два года были для нее непростыми. Она не жалела себя, выступала на турнирах, старалась не унывать. Вместе с тем, заметила Елизавета, постепенно пришло понимание, что необходим перерыв.

На фоне этого она приняла решение взять паузу, с тем, чтобы заняться собой, реализовать благотворительные проекты, выспаться, уделить время близким людям.

Туктамышева уточнила, что все же продолжит кататься. В частности, зрители смогут увидеть ее на шоу, а в зимний период - на прыжковом чемпионате.

В активе 26-летней спортсменки — золото чемпионатов мира и Европы 2015 года, серебро ЧМ-2021, победа в серии Гран-при в сезоне 2014/15. Кроме того, она завоевала серебряную (2015), бронзовую (2019) и золотую (2021) медали командных чемпионатов мира.