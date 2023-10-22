У чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой получится все, чем бы она на начала заниматься в жизни, заявила «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова .

— Какая пауза, полгода? Вы же знаете Алексея Николаевича (Мишина, тренера Туктамышевой), что он может сделать со спортсменом. Она за что ни возьмется, все состоится. Это такие люди, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, вице чемпионка мира 2021 года, чемпионка Европы 2015, победительница Финала серии Гран при сезона 2014/15. Туктамышева была заявлена на этапы Гран при России текущего сезона в Красноярске (27–30 октября) и Москве (24–27 ноября). Спортсменка сообщила, что она продолжит кататься в шоу и выступит на чемпионате России по прыжкам, который пройдет в декабре в Санкт Петербурге.