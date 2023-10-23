Бельгийская фигуристка Хендрикс выиграла этап серии Гран‑при в США

Бельгийка Луна Хендрикс стала победительницей этапа серии Гран при по фигурному катанию Skate America, который прошел в Аллене (США).

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По итогам двух программ Хендрикс получила в сумме 221,28 балла. Второе место заняла американка Изабо Левито (208,15), тройку лучших замкнула эстонка Нина Петрыкина (194,55).

Для 23 летней бельгийки это вторая победа на этапах Гран при.