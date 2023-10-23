Бельгийская фигуристка Хендрикс выиграла этап серии Гран‑при в США
Бельгийка Луна Хендрикс стала победительницей этапа серии Гран при по фигурному катанию Skate America, который прошел в Аллене (США).
По итогам двух программ Хендрикс получила в сумме 221,28 балла. Второе место заняла американка Изабо Левито (208,15), тройку лучших замкнула эстонка Нина Петрыкина (194,55).
Для 23 летней бельгийки это вторая победа на этапах Гран при.
Следующий этап серии пройдет 27–29 октября в канадском Ванкувере.