Крылова прокомментировала возможное сотрудничество Ангелопола и Линичук

«Наши отношения закончены, Валерий выбор сделал. Не хочу снова возвращаться к этой теме. Узнала, что у него есть вариант с возобновлением карьеры под руководством Натальи Владимировны Линичук. Остаётся только пожелать ему удачи в работе с новой партнёршей и новым тренером», — цитирует Крылову «РИА Новости Спорт».