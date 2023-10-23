Туктамышева: видела, что многие меня уже провожают

«Видела, что многие меня уже провожают. Отношусь к этому адекватно. Потому что обычно как: если спортсмен берёт перерыв, то чаще всего это значит, что он завершил карьеру и в какой-то момент в будущем об этом объявит. Но я так не настроена, я всё равно чувствую, что было бы у меня желание – способ найдется. Знаю, что если захочу, то смогу вернуться. Мое тело позволит восстановить и тройной аксель, и все тройные прыжки, и каскады три-три», — написала спортсменка в своём блоге.